Im Schlossgarten Eisenberg sollen elf Fichten fallen

Der Bauausschuss soll auf seiner Sitzung am heutigen Donnerstag eine Ausnahmegenehmigung zur Fällung von insgesamt elf Fichten im Schlossgarten erteilen. Grundlage hierfür ist laut der Beschlussvorlage die vom Büro Rimbachplan aus Bad Liebenstein erstellte gartendenkmalpflegerische Analyse und Zielstellung für den Schlossgarten. Darin wird auf eine Darstellung aus dem Jahr 1840 verwiesen, auf der zu erkennen ist, dass damals der Gartenbereich viel offener angelegt gewesen sei. Zur damaligen Zeit habe eine Sichtachse von der „Schönen Aussicht“ zur Schlosskirche bestanden. Es gab einen abgestuften Baum- und Gehölzbestand mit Rasenflächen, auf die Blühsträucher gepflanzt wurden.

Nachpflanzungen sind nicht geplant

In der Folge habe es Baumnachpflanzungen „ohne erkennbares Konzept“ gegeben, so die Planer. Unter anderem sind an der Süd- und Ostseite der Schlosskirche Blaufichten gesetzt worden, die die Sicht zur Kirche erheblich stören würden. Zudem seien die Bäume teilweise stark beschädigt. Die Blaufichten, die unmittelbar an der Kirche stehen, und die gegenüber im sogenannten Baumgarten gepflanzt wurden, sollen nun gefällt werden. Ersatzpflanzungen seien entsprechend des Konzepts nicht angedacht.

Informationen zum Bauhof gibt es auch

Bei der gemeinsamen Sitzung des Bau-, Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses am Donnerstagabend soll zudem über den aktuellen Planungsstand zum Bauhof der Stadt Eisenberg informiert werden. Die SPD-Fraktion hatte zur jüngsten Stadtratssitzung wissen wollen, welche Aufgaben der Bauhof aktuell übernimmt und welche Leistungen er zukünftig anbieten kann. „Ich kann mir noch kein Gesamtbild machen“, meinte Stadtrat Gerd Hauschild. Im Stadtrat einigte man sich schließlich darauf, dass Kämmerer Lutz Cebulski dazu im nächsten Bauausschuss Auskunft geben soll.

Gemeinsame Sitzung des Bau-, Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Eisenberg am Donnerstag, 21. November, 18 Uhr, Ratsaal, Markt 27