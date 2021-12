Impfaktion ohne Termin in Eisenberg

Ein mobiles Impfteam bietet am Samstag Corona-Schutzimpfungen ohne Termin in Eisenberg an..

Eisenberg. Funkemediengruppe und KVT laden an drei Samstagen ein

Am Samstag, 4. Dezember, und an den beiden folgenden Samstagen, 11. und 18. Dezember, können sich die Menschen aus der Region in Eisenberg ohne Termin gegen Corona impfen lassen. Zu dieser Impfaktion laden die Funkemediengruppe und die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen ein. Die mobile Impfstation ist in der Zeit von 12 bis 18 Uhr im Logistikdepot der OTZ in der Bahnhofstraße 15 geöffnet. Angekündigt sind die Impfstoffe Johnson und Johnson für Erstimpfungen sowie Biontech für Zweitimpfungen und Auffrischungsimpfungen. Für die 500 verfügbaren Impfdosen werden Bändchen vergeben, um vergebliches Warten zu vermeiden.

Zum Impftermin bitte Versicherungskarte, Impfpasse und möglichst einen schon ausgefüllten Anamnesebogen mitbringen, zu finden auf: impfen-thueringen/checkin.php