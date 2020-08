Camburg. Bei einem Unfall in Camburg wurde eine Radfahrerin schwer verletzt. Sie stürzte einen Hang hinab in die Saale.

In Saale gestürzt: Radfahrerin in Camburg schwer verletzt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Saale gestürzt: Radfahrerin in Camburg schwer verletzt

Bei einem Unfall in Camburg wurde eine Radfahrerin schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag informierte, war die 67-Jährige am Montagnachmittag mit ihrem Rad auf dem Radweg zwischen Tümpling in Richtung Camburg unterwegs, als sie plötzlich ins Straucheln geriet und einen Abhang hinunter stürzte.

Die Frau landete in der Saale und musste mit einem Schlauchboot gerettet werden. Die Frau verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.