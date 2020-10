In Schkölen gemeinsam die Adventszeit feiern

Pfarrerin Constanze Lenski will in den Gemeinden ihres Pfarrbereiches Schkölen-Osterfeld in diesem Jahr erstmals einen „Lebendigen Adventskalender“ auf die Beine stellen. „In der Hektik der vorweihnachtlichen Zeit vergessen wir schnell, wie schön die Adventszeit sein kann.“ Denn der Advent bedeute Friede, Gemeinschaft und Freude – die Weihnacht zieht ein.

In verschiedenen Orten des Pfarrbereiches sollen sich die Fenster des Adventskalenders öffnen. „Mein Ziel für das erste Jahr ist es, zumindest an allen Wochenenden im Advent Veranstaltungen anzubieten“, so Constanze Lenski.

Bisher seien drei Adventssamstage und ein Adventssonntag organisiert. So tritt der Heidechor aus Königshofen am 6. Dezember in der Kirche von Goldschau auf, in der Klangkirche Haardorf ist am 12. Dezember ein Gitarren-Ensemble zu erleben. Im Schkölener Ortsteil Launewitz habe man bereits im vergangenen Jahr ein Adventssingen mit Andacht auf der Tenne von Familie Enke gefeiert. „Das war sehr schön, deshalb sind wir in diesem Jahr dort erneut zu Gast“, sagt die Pfarrerin. Am 19. Dezember sollen in Launewitz Lieder und Geschichten zum Advent erklingen.

Programme sollten im Freien stattfinden

Für die Adventswochenenden werden aber noch weitere Interessierte gesucht, die ihre Tür oder ihr Fenster für Besucher öffnen möchten, um den Advent als besondere Zeit neu ins Bewusstsein zu rücken. „Das Ganze sollte im Freien stattfinden und etwa 18 Uhr beginnen“, so Constanze Lenski. Das Programm gestalte jede Familie oder jeder Hausbesitzer selbst.

Es könnten auch mehrere Akteure ein Fenster des Lebendigen Adventskalenders gestalten. „Man kann eine Geschichte vorlesen oder gemeinsam Adventslieder singen, das wird ja in den Familien immer weniger gemacht.“ Mit Tee oder Glühwein, Keksen oder Schnittchen wird die Atmosphäre noch ein bisschen heimeliger.

„Ich bin gespannt, wie es anläuft“, sagt Constanze Lenski. Sie habe bereits an ihrem vorherigen Arbeitsort in Gera einen solchen Adventskalender mit organisiert. „Dort sind wir allerdings nur eine Kirchgemeinde gewesen.“ Im Pfarrbereich Schkölen-Osterfeld betreut sie elf Kirchgemeinden, die sich auf Thüringen und Sachsen-Anhalt verteilen. „Das ist ein wirklich großer Pfarrbereich, und ich würde mir wünschen, dass die Orte durch den Adventskalender noch ein bisschen mehr zusammenwachsen.“

Und vielleicht gelingt es ja bereits im nächsten Jahr, den Advent vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag mit einem Türchen zu feiern.

Wer sich am Lebendigen Adventskalender in und um Schkölen beteiligen möchte, wendet sich an das Pfarramt Schkölen unter Telefon 036694/205 13 oder email@kirche-schkoelen.de