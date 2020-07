Ein Mitarbeiter einer Kfz-Werkstatt rollt einen neuen Winterreifen an Autos auf einer Hebebühne vorbei.

Gera. Eine Informationsveranstaltung für Interessierte an einer Meisterausbildung im Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk gibt es in Gera.

Informationen für künftige Kfz-Meister

Eine Informationsveranstaltung der Handwerkskammer für Ostthüringen über eine Meisterausbildung im Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk gibt es am kommenden Dienstag, 14. Juli, ab 15 Uhr in der Bildungsstätte in Gera-Aga.

Interessierte sollen sich bei Kerstin Meyer unter Telefon 0365/8225-156 oder per Mail an meyer@hwk-gera.de anmelden, heißt es.