Interkulturelles Familienfest am Sonntag in Bad Klosterlausnitz

Bad Klosterlausnitz. Bis Ende September finden im Saale-Holzland-Kreis Veranstaltungen zu den Interkulturellen Wochen 2021 statt

Am Sonntag beginnen im Saale-Holzland-Kreis die Interkulturellen Wochen 2021. Die bundesweite Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto „#offen geht“. Umgesetzt werden die zugehörigen, lokalen Veranstaltungen von freien Trägern, Institutionen und Vereinen des Saale-Holzland-Kreises. Den regionalen Auftakt dazu bildet an diesem Sonntag ein „Interkulturelles Familienfest“ mit der Holzlandgemeinschaft aus Bad Klosterlausnitz und den Vereinen des Ortes.

Beim Familienfest erwarte die Gäste am Sonntag ab 14 Uhr am Grafe-Haus im Talweg 18 in Bad Klosterlausnitz eine Menge Spiel und Spaß, Austausch und Verpflegung. Ein ähnliches Fest hatte auch zur Interkulturellen Woche 2019 in Bad Klosterlausnitz stattgefunden. Damals war die Woche aber in Dornburg im Rahmen der Schlössernacht eröffnet worden.

Veranstaltungen sowohl vor Ort als auch online

Am 5. September folgt dann um 10 Uhr ein Sonntags-Gottesdienst zum Thema in der Stadtkirche Eisenberg mit Superintendent Arnd Kuschmierz. Für den 11. September, 18 bis 19 Uhr, ist ein Online-Theaterstück angekündigt. Die Autorin Ingrid Annel stellt am 16. September zwei Märchen und den „Traumberuf: Schriftstellerin“ vor. Zum Tag der Vereine für Jung und Alt laden die Veranstalter am 19. September ab 10 Uhr in den Kurpark Bad Klosterlausnitz ein. Vom Forsthaus bis hin zum Areal des Fußballplatzes laden dabei neun Vereine zu verschiedenen Aktivitäten und einem Abendprogramm an der Parkbühne ein.

Tags darauf, am 20. September, steht von 14 bis 18 Uhr ein „Interkulturelles Malfest“ im Jugendzentrum Wasserturm des Bildungswerks Blitz in Eisenberg an – mit Unterstützung des Kreissportbunds Saale-Holzland. Der Kreissportbund hat auch beim „Jugend- und Integrationsfußballturnier“ beim SV 1990 St. Gangloff am 26. September von 10 bis 14 Uhr seine Finger im Spiel. Das ist die letzte öffentlich zugängliche Veranstaltung der Interkulturellen Wochen im Saale-Holzland-Kreis, die am 29. September enden.