Jerusalem-Konzert in Bad Klosterlausnitz ist ausverkauft

Bad Klosterlausnitz/Thalbürgel. Karten gibt es derzeit noch für Aufführung in Thalbürgel

Das Jerusalem-Konzert am Sonntag, 10. Oktober, in der Klosterkirche in Bad Klosterlausnitz ist ausverkauft. Darüber informierte gestern Kantor Every Zabel.

Er hat das geistliche Oratorium des im Jahr 1966 in Bergisch Gladbach geborenen Lehrers, Liedtexters und Komponisten Markus Pytlik gemeinsam mit dem Singkreis Bürgel, dem Ökumenischen Chor Hermsdorf, Gesangs- und Instrumentalsolisten sowie einer Band in den vergangenen Wochen einstudiert. Das Oratorium besteht aus drei Teilen und erzählt vom alten, vom heutigen sowie vom himmlischen Jerusalem.

Wer keine Karte mehr für die musikalische Aufführung in Bad Klosterlausnitz bekommen haben sollte, ist am Samstag, 16. Oktober, 19 Uhr, nach Thalbürgel eingeladen. In der Klosterkirche wird das Konzert „Jerusalem“ erneut gespielt. Karten für diese Veranstaltung gibt es nur über das Pfarrbüro unter der Telefonnummer 036692/2 22 10 oder per E-Mail an karten@klosterkirche-thalbuergel.de

Wer am Sonntag, 10. Oktober, von Hermsdorf aus mit dem Kirchenbus nach Bad Klosterlausnitz fahren möchte, kann zu folgenden Zeiten einsteigen: 16.15 Uhr Kirche Hermsdorf, 16.20 Uhr Grünstädter Platz und 16.25 Uhr an den Waben.