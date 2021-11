Jüngster Preisrichter für Rassekaninchen kommt aus Hainspitz

Hainspitz. Arne Filipiak züchtet seit seinem elften Lebensjahr Kaninchen.

Mit gerade einmal 22 Jahren gilt es bei den organisierten Rassekaninchenzüchtern in der Bundesrepublik Deutschland als Seltenheit, sich Preisrichter nennen zu dürfen. Arne Filipiak aus Hainspitz hat diesen Titel nun bekommen, wie Alexander Scheide, Referent für Öffentlichkeitsarbeit im Hainspitzer Verein, mitteilt.

Nur versierte Züchter als Preisrichter geeignet

Die Aufnahme- und Prüfungshürden seien nicht umsonst sehr hoch, da nur interessierte und fachlich versierte Züchter letztlich dafür geeignet sind, die im Normalfall dreieinhalb-jährige Ausbildungslaufbahn zu absolvieren. Ohnehin erfüllen nur Zuchtfreunde die Aufnahmevoraussetzungen, wenn diese mindestens fünf Jahre aktiv in der Rassekaninchenzucht tätig sowie erfolgreich auf größeren Schauen hervorgetreten sind. Zudem gehöre auch kameradschaftliches und untadeliges Betragen in der Organisation zu den Voraussetzungen.

OTZ-Newsletter für den Saale-Holzland-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Arne Filipiak konnte diese Erfolge mit hohen Titeln, wie dem Deutschen Jugendmeister, aber auch der Deutschen Vizemeisterschaft schon früh nachweisen. Seit seinem elften Lebensjahr geht er dem Hobby der Kaninchenzucht nach, zuletzt mit der Rasse „Mecklenburger Schecken, Farbschlag blau-weiß“.

Insgesamt drei Prüfungen müssen auf dem Weg zum Offiziellen Preisrichter gemeistert werden, wobei die Abschlussprüfung für Filipiak Anfang Oktober dieses Jahres anstand. Diese beinhaltete neben der praktischen Bewertung am Tier, der Bewertung von Fellsortimenten und aus Kaninchenprodukten hergestellten Exponaten, weiterhin das Schreiben eines Aufsatzes, die Beantwortung eines Fragebogens über einschlägiges Wissen zum Thema Rassekaninchenzucht, die Ausfertigung einer für die Bewertung essenziellen Preisverteilungsliste und ein vor der Prüfungskommission gehaltenen Fachvortrag. Alle Prüfungsaufgaben zusammengefasst sind vom Zeitaufwand so umfangreich, dass für diese Prüfung zwei Tage anberaumt werden müssen.

Abschlussprüfung mit Bestnote gemeistert

Nicht verwunderlich ist die Tatsache, dass der im Hauptberuf als Kommunalbeamter tätige Filipiak letztlich mit „sehr gut“ – also mit Bestnote – bestanden hat. Das nötige Fachwissen hierfür eignete er sich bereits früh, zumindest in den Grundlagen, auch durch seine zeitige Einbindung als Zuchtwart im Hainspitzer Heimatverein „T 716“, an. Umso erfreulicher ist der Umstand, dass ihm nach der Prüfung vor der Prüfungskommission der Thüringer Landesvereinigung und der Durchsicht der Ergebnisse seitens des Bundesvorsitzenden sowie des Technischen Leiters des Deutschen Preisrichterverbandes Mitte November offiziell sein Richterausweis übergeben werden konnte und Filipiak nun endlich als Zuchtrichter tätig werden darf.

Er selbst könne es jedenfalls kaum erwarten, erstmals offiziell als Preisrichter auf Ausstellungen aktiv zu werden, auch wenn durch die Verschärfung der Corona-Pandemie in diesem Jahr kaum Ausstellungen stattfinden werden können. „Die Zuchtfreunde vom Rassekaninchenzuchtverein T 716 Hainspitz wünschen ihm dabei alles erdenklich Gute und ein erfolgreiches Gelingen“, erklärt Alexander Scheide.