Ein Maisfeld in der Nähe von Stadtilm: Wegen der Trockenheit in den letzten Jahren ist hier kaum etwas gewachsen. Zum Klimabotschafter-Workshop in Nickelsdorf wollen Kinder und Jugendliche die Ursachen und Bedeutung von Klimaveränderungen erkennen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Junge Klimabotschafter für den SHK gesucht

Die Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland sucht junge Klimabotschafter für den Landkreis. Angesprochen sind Schüler aus Regelschule, Gemeinschaftsschule oder Gymnasien im Alter von 14 bis 19 Jahren.

Am ersten Septemberwochenende ist auf dem Rittergut in Nickelsdorf ein zweitägiger Ausbildungsworkshop dafür geplant. Gemeinsam sollen die Ursachen für Klimaveränderungen erforscht werden, Ideen für Klimaschutzprojekte gesammelt und die Möglichkeiten der Umsetzung diskutiert werden.

„Die Temperaturen steigen, die Trockenheit ist ein Problem, die Waldbestände sehen schlimm aus – es ist ja offensichtlich, dass sich das Klima verändert“, meint Stephanie Hellmann von der RAG. Die Kinder und Jugendlichen seien die Generation, die damit auch in Zukunft umgehen müsste, daher wolle man ein Bewusstsein dafür schaffen.

Ziel sei es, das eigene Handeln in der Schule, im Alltag und im eigenen Wohnumfeld zu reflektieren und gegebenenfalls umzustellen und so Verantwortung für die Umwelt zu tragen. Die Teilnahme am Workshop ist kostenfrei, alle anfallenden Kosten für Übernachtung, Verpflegung sowie An- und Abreise werden übernommen.

Anmeldung bei Stephanie Hellmann, Telefon 036693/23 09 47, E-Mail s.hellmann@rag-sh.de