Kämmeritz: „Eine Kleinigkeit findet man immer“

Kämmeritz. Zum 25. Mal lädt vor der Holzmühle in Kämmeritz ein Trödel- und Büchermarkt ein. Auch am Samstag kann man noch stöbern.

Äußerst zufrieden verlässt Wolfgang Berndt aus Meyhen bei Naumburg am Freitagnachmittag den Trödelmarkt vor der christlichen Suchthilfeeinrichtung Holzmühle in Kämmeritz. Bereitwillig lässt er sich in die beiden Kartons schauen, die er in den Händen hält. „Ein Piratenschiff für meinen Enkel, der ist gerade drei Jahre alt, die Eltern werden sich freuen“, grinst er, bevor er seine Schätze Richtung Auto trägt.