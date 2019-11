Kahlas Narren haben wieder das Sagen

Kahla. „Schlüssel raus, Schlüssel raus!“ Diese Worte bekam am Montagvormittag Kahlas Bürgermeister Jan Schönfeld kurz vor 11.11 Uhr einige Male von den Karnevalisten zu hören. Kahlas Stadtoberhaupt lächelte aus dem Fenster der ersten Etage des Rathauses. Während das närrische Volk und die Mitglieder des Karneval Club Dohlnsteen (KCD) bei kühlen Temperaturen um die zwei Grad auf dem Platz auf dem Markt bibberten, winkte Schönfeld artig und tiefenentspannt aus seinem beheizten Zimmer herunter. Den Schlüssel gab er nicht freiwillig heraus.

Es wird bunt in Kahla. Foto: Foto: Jens Henning

„Erst wenn Ihr drei Fragen richtig beantwortet habt, bekommt Ihr den Schlüssel“, sagte er. Dann ließ er an einem dünnen Faden den ersten Brief hinunter. Darauf stand die erste Frage: Wann wurde Kahla erstmalig urkundlich erwähnt? A war die richtige Antwort: im Jahr 876. Das wusste zum Glück ein Mann im Kostüm. Dann folgte die zweite Frage: Wann gab es den ersten Felsabsturz am Dohlenstein? Die Faschingsfee Yvonne, alias Yvonne Weiland, konnte bei dieser schweren Frage nur raten. Sie sagte 1740. Und Schönfeld nickte. Die dritte Frage war die einfachste. Noch bevor die drei Antwortmöglichkeiten vorgelesen wurden, hatte KCD-Präsident Udo Stangneth die Antwort genannt. Es ging um die Gründung des KCD. Die war am 25. Januar 1982. Dann gab es endlich den Schlüssel.

Schönfeld ließ ein längliches Paket hinab. Das Paket war gut verpackt. Stangneth hatte einige Mühe, das von allen Seiten zugeklebte Paket einigermaßen zügig zu öffnen. Dabei verlor er sogar noch seine Faschingsmütze. Doch Stangneth, der im April das Amt des KCD-Präsidenten übernommen hatte, wurde belohnt. „Da ist der Schlüssel!“, sagte er mit lauter Stimme in sein Mikro und wuchtete den Schlüssel nach oben. Die fünfte Jahreszeit konnte losgehen. Wenig später mischte sich auch der „entmachtete“ Bürgermeister unter die Besucher.

Zum Abschluss des Vormittages lüfteten die KCD-Mitglieder noch das Geheimnis für das Motto der Saison. Es lautet: „Der KCD nimmt euch mit – nach Las Vegas geht der Trip“.