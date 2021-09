Kein Favorit erkennbar beim 21. Milo-Barus-Cup in Weißenborn

Weißenborn. Am Sonntag Kraftsport-Spektakel bei Weißenborn: Veranstalter rechnen mit 700 Besuchern

14 Kraftsportler kämpfen am Sonntag im Eisenberger Mühltal bei der 21. Auflage des Milo-Barus-Cups um den Sieg. Ein Favorit ist nicht auszumachen. Der Seriensieger der vergangenen Jahre, Markus Göller, tritt aus privaten Gründen nicht an. Damit könnte der Weg frei sein für Patrick Wirth aus Nordhausen und Mario Sander aus Bürgel, die bei der letzten Auflage 2019 hinter Göller die Ränge zwei und drei belegten.

Ebenfalls ein Kandidat für den Gesamtsieg ist Jerome Boxhorn aus Greiz, der 2017 zusammen mit Markus Göller gewann. Nicht einschätzen kann man die fünf Athleten, die zum ersten Mal im Mühltal starten. Dass es überhaupt ein solches Feld gibt, lag an Rene Marticke aus Kitzscher. „Rene verfügt über die Kontakte. Er hat in kurzer Zeit die Athleten für uns verpflichten können“, sagte Robert Schieferdecker, seit 21 Jahren Gesamtleiter bei der Kraftsport-Veranstaltung.

Am Montag trafen sich die Frauen und Männer des Helfer-Teams im Vereinsraum des FSV Einheit Eisenberg zur letzten Absprache. „Wir hoffen auf eine hohe dreistellige Zahl an Zuschauern. Vielleicht werden es 700 oder 800 Besucher“, sagte Schieferdecker. Die erste der vier Disziplinen, das Koffertragen, beginnt um 13 Uhr. Neu ist die zweite Disziplin: Sandsack-Hochwurf. In 75 Sekunden müssen die Sportler fünf mit Sand gefüllte Säcke über eine vier Meter hohe Latte werfen. Die Säcke wiegen 18, 20 und 24 Kilogramm.

„Ich könnte mir vorstellen, dass es bei dieser neuen Disziplin eine Vorentscheidung geben könnte für den Gesamtsieg“, so Schieferdecker. Als dritte Disziplin folgt das Überkopf-Ausstoßen eines 86 Kilogramm schweren Holzstamms. Im Finale steht das Kugeln-Heben an. Finanziell konnte Schieferdecker grünes Licht geben. Durch Geld- und Sachspenden ist der 21. Cup vor Beginn bereits abgesichert. „Wir sind froh, dass uns die Sponsoren auch nach Corona zur Stange halten. Das ist keinesfalls selbstverständlich.“

Drei Parkplätze stehen in Weißenborn für die Besucher zur Verfügung: der Schenkenplatz in Weißenborn, der Parkplatz am Einkaufsmarkt Diska und der Parkplatz „Rote Pfütze“.

