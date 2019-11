Kein Käufer gefunden für Bockmühle im Zeitzgrund

Die Zwangsversteigerung der Bockmühle in Schleifreisen brachte am Dienstag kein Ergebnis für die Kreissparkasse Saale-Orla mit Sitz in Schleiz als Gläubigerin. Beim öffentlichen Termin am Jenaer Amtsgerichtes gab es nur ein Gebot, obwohl fast alle Zuschauerstühle mit Interessierten besetzt waren.

Zu den Besuchern gehörten unter anderen die ehrenamtliche Bürgermeisterin der Gemeinde Schleifreisen, Jacqueline Wulf, sowie der Inhaber einer anderen Mühle im Zeitzgrund. Das einzige Gebot kam von einem 60-jährigen Steuerberater aus Grimma. Er wollte das Anwesen samt Immobile für 36.500 Euro erwerben. Gläubigerin versagt de Zuschlag Als die erste Verkündung des Gebotes anstand, erhöhte der Mann aus Sachsen noch auf 40.000 Euro. Dreimal wurde das Gebot verkündet. Damit war die Bietzeit beendet. Zum Erwerb des Grundstückes für den Mann aus Grimma kam es nicht, da die Gläubigerin den Zuschlag versagten. Mit dem Gebot wurden die 70 Prozent des Verkehrswertes nicht erreicht. Der Verkehrswert der drei Flurstücke, die von einem möglichen Interessenten nur zusammen erworben werden können, wurde mit 73.000 Euro veranschlagt. Grundlage bildete ein Wertgutachten vom 2. Oktober 2018. Das Gutachten mit 17 Textseiten sowie fünf Anhängen lag am Dienstag während der Zwangsversteigerung zur Einsicht aus. „Schade, ich hatte Interesse an dem Objekt. Es liegt ja traumhaft. Es hat ja auch eine lange Geschichte. Ich bin zwar kein Gastronom. Man hätte aber schon eine Teilgastronomie anbieten müssen“, sagte der Grimmaer. Während der vom Gericht zunächst vereinbarten Bietzeit von 30 Minuten herrschte im Sitzungssaal großes Schweigen. Danach wurde die Bietzeit verlängert. Der interessierte Steuerberater verließ kurzzeitig mit einem der drei Sparkassen-Vertreter den Sitzungssaal, um ein Vier-Augen-Gespräch zu führen. Zum Inhalt des Gespräches wollte sich der 60-Jährige nicht äußern gegenüber unserer Zeitung. Inhaber der Mühle war bei Versteigerung nicht anwesend Wie die Rechtspflegerin des Amtsgerichtes erklärte, wird das Gericht zusammen mit dem Gläubiger nach einen neuen Termin suchen. Der wird wohl nicht vor Februar oder März 2020 angesetzt werden. Das Interesse an der Immobilie war vor dem Termin am Dienstag sehr groß. Wie der Vertreter der Sparkasse informierte, hatten sich 16 Personen in den vergangenen Wochen vor Ort ein Bild gemacht. Sie konnten die Häuser und Räume auch von innen anschauen. Diese Möglichkeit blieb dem vom Amtsgericht beauftragten Gutachter vor über einem Jahr verwehrt. Seine Zahlen stützen sich lediglich auf eine äußere Begutachtung. Er hatte damals keine Zutritt zu den Gebäuden. Sollte sich bis zum zweiten Zwangsversteigerungstermin ein Käufer finden, der sich mit der Sparkasse über eine Summe einigen kann, wäre der zweite Termin hinfällig. Der Inhaber der Bockmühle – laut Grundbucheintrag: Stefan Schreibmüller aus Schleifreisen – war am Dienstag nicht erschienen. Die Zwangsversteigerung der Bockmühle, der ältesten Mühle im Zeitzgrund, wurde bereits im Jahr 2018 angeordnet. Der Eintrag im Grundbuch ist datiert vom 11. Juli 2018. Das war der Startschuss für das Verfahren am Amtsgericht in Jena.