Kein Sternsingen in Eisenberg

Anfang 2019 haben Kinder und Erwachsene der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde aus Eisenberg als Sternsinger den Segen zu Familien und in verschiedene Einrichtungen gebracht. In diesem Jahr findet die Aktion wegen der Corona-Pandemie digital statt.

Eisenberg Den Segen für 2021 gibt es aber in der Kirche in Eisenberg zum Mitnehmen oder digital

Traditionell organisieren die evangelische und katholische Kirche in Eisenberg rund um den Dreikönigstag am 6. Januar das Sternsingen, bei dem Kinder und Erwachsene in Geschäften, Behörden oder in Familien den Segen verteilen und Spenden für wohltätige Zwecke sammeln.

Wegen der Corona-Pandemie musste die Aktion für dieses Jahr abgesagt werden, sagt Pfarrer Andreas Tober von der Katholischen Kirche auf Nachfrage. Er und Pfarrer Reno Christoph von der evangelischen Kirchgemeinde würden zwar jeder für sich ein paar Besuche absolvieren, allerdings eher privat und nicht unter dem Dach der Sternsingen-Aktion.

Segensaufkleber in der Kirche ausgelegt

"In der Kirche haben wir die Segensaufkleber, Kreide und Gebete aber zum Mitnehmen ausgelegt", sagt Pfarrer Tober. So könne sich jeder Interessierte das Sternsingen quasi nach Hause holen. Auf der Internetseite des Kindermissionswerks, Träger der bundesweiten Aktion, kann man den Segen der Sternsinger auch digital empfangen und die digitale Spendendose füllen.

Seit 1959 trägt das Kindermissionswerk, ab 1961 gemeinsam mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), die Sternsingeraktion. „Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ lautet das Motto der diesjährigen 63. Auflage. Damit wolle man auf das Schicksal von Mädchen und Jungen aufmerksam machen, die mit nur einem Elternteil, bei Großeltern oder in Pflegefamilien aufwachsen, weil ihre Eltern im Ausland arbeiten. Schätzungen zufolge seien alleine in der Ukraine, dem Beispielland der Sternsingeraktion 2021, zwei Millionen Kinder von Arbeitsmigration betroffen.

