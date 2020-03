Keine Normalität für Akkordeon-Musikschüler aus den Saale-Holzlandkreis

Über Arbeit braucht sich Elke Helbig, Leiterin der Musikschule Fröhlich, im Moment nicht zu beschweren. „Es gibt zwar einige Bekannte, die meinen, ich hätten in Zeiten von Corona nichts zu tun. Denen muss ich widersprechen. Ich habe in den letzten Tagen so viel gearbeitet, wie noch nie“, sagte Helbig.

Hier war die Welt noch in Ordnung: Schüler der Musikschule Fröhlich mit Leiterin Elke Helbig bei der Generalprobe für die Gala im Schützenhaus in Stadtroda. Foto: Jens Henning

An einen normalen Akkordeon-Unterricht in den sechs Gruppen ist im Moment nicht zu denken. Und wenn die Schüler nicht zu den Proben zu Elke Helbig nach Stadtroda kommen dürfen, muss Elke Helbig halt zu den Schülern kommen. Zum Glück hat sie ihren Sohn Sebastian zur Seite. Er verfügt über die entsprechende Technik. „Wir haben für die Gruppen Videos aufgenommen, vertont und eingespielt. Die sind zwischen sechs und zwölf Minuten. Das ist eine unglaubliche Arbeit. Dem Endprodukt sieht man nicht an, was für eine Arbeit darin steckt. Die Videos schicken wir per Mail an die Schüler“, sagte Helbig.

Eltern sollten Übungseinheiten kontrollieren

Dass diese Form des einzelnen Übens nicht auf Dauer geht, weiß Elke Helbig auch. „Wir haben aber keine andere Möglichkeit. Wir haben 2020 viel vor. Da muss man die Stücke beherrschen.“ Die ausgebildete Musikpädagogin, die vor 28 Jahren ihren Job in der Schule mit der Selbstständigkeit tauschte, baut auf die Hilfe der Eltern ihre Musikschüler. „Ich hoffe, dass die Eltern die Übungseinheiten ein wenig kontrollieren. Ich weiß, dass meine Schüler alle sehr engagiert sind. Manchmal sind aber ein Blick und ein paar aufmunternde Worte hilfreich.“

Den normalen Gruppenunterricht kann diese alternative Übungsform nicht ersetzen. „Die Arbeit am Kind, am Schüler ist etwas ganz anderes. Wenn ich vor der Gruppe stehe, kann ich viel besser und schneller auf bestimmte Dinge reagieren. Es geht auch immer um Motivation.“ Die ersten zwei Tage nach der Festlegung, dass die sozialen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren sind, verbrachte sie im Auto. Sie fuhr zu allen Musikschülern und füllte die Briefkasten mit Umschlägen. Darin waren nicht nur die Noten für die Musikstücke, sondern auch ein Memory-Spiel als Geschenk vom übergeordneten Verband. Die ersten geplanten Konzerte und Auftritte im März und im April fielen wegen Corona schon aus. „Jetzt hoffen wir auf den Mai und auf den Juni. Da sind wir wieder in der Jugendherberge Froschmühle. Und Klingenthal haben wir auch gebucht.“