Kirchspiel Trockenborn startet Online-Adventskalender

Trockenborn-Wolfersdorf/Tröbnitz. Die 24 Türchen in Trockenborn-Wolfersdorf sollen in schwierigen Zeiten Botschaften der Hoffnung und Orientierung vermitteln

Die 21 Dörfer, die zum Kirchspiel Trockenborn im Saale-Holzland-Kreis gehören, starten am 1. Dezember mit einem Online-Adventskalender. „Gerade in einer Zeit, in der notwendige Kontaktbeschränkungen viele Begegnungen, die sonst in den Kirchengemeinden stattgefunden hätten, unmöglich machen, wollen die Kirchengemeinden versuchen, mit dem Online-Adventskalender ein geistliches Angebot zu machen, dass auf digitalem Wege jeden und jede erreichen kann, der ein Smartphone oder eine E-Mail-Adresse hat“, teilt Pfarrer Hosea Heckert mit.

Der Link zur Kalender-Internetseite sei per Gemeindebrief, Email und Kurznachricht verteilt worden. Schon seit dem 1. Advent sei dort der „Mitschnitt eines Gespräches zwischen Himmel und Erde“ nachzulesen. In diesem Dialog trifft Gott auf einen Menschen, der nicht weiß, wo ihm in unsicheren Zeiten der Kopf steht. Der Mensch bekommt von Gott daraufhin einen Online-Zugang zu 24 Türchen geschenkt, verbunden mit der Einladung jeden Tag für zehn Minuten hinter das Türchen des Tages zu schauen. „Gott verspricht neue Entdeckungen in dem Raum hinter der Tür: Orientierung in der Kopflosigkeit des Alltags“, so Heckert weiter.

Ein Lichtblick in der Isolation

Der Online-Adventskalender des Kirchspiels Trockenborn ist mithilfe der Smartphone-Kamera auch über diesen QR-Code erreichbar. Foto: Hosea Heckert

Der Pfarrer arbeitet gemeinsam mit Mitarbeitern an diesem Projekt und ordnet es so ein: „Auf diese Weise kann Gott bei vielen Menschen in diesem so eingeschränkten Advent ankommen. In einer schwierigen Zeit, in der Kontaktbeschränkungen leider sein müssen, kann es hoffentlich hinter den 24 Türchen gelingen, Menschen, die unter der Isolation leiden, in ein inneres Gespräch mit Gott zu verwickeln.“ Das soll auch helfen, die Einsamkeit zu durchbrechen. Es soll ein Lichtblick sein – mitten im momentanen Chaos, hält Hosea Heckert fest.

Der Adventskalender ist zu finden unter: www.kg-troebnitz.de sowie unter www.tälerpilgerweg.de/index.php/adventskalender