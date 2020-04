Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kiste voller roter Herzen für Senioren in Dornburg-Camburg

Noch nicht einmal eine Woche ist es her, dass die Stadt Dornburg-Camburg einen Aufruf an ihre Bürger gerichtet hat, um den Bewohnern der Seniorenresidenz eine Osterfreude zu machen. Der Kindergarten "Saaletalzwege" aus Dorndorf-Steudnitz hat am Montag eine ganze Kiste mit selbstgebastelten roten Herzen und süßen Überraschungen abgegeben, die bestimmt vielen alten Menschen Freude bereiten werden. "Auch andere Bilder, Briefe und kleine Basteleien sind eingegangen, aber wir freuen uns natürlich noch über weitere Sachen, damit Ostern jedem Bewohner der Seniorenresidenz etwas übergeben werden kann", sagte Pauline Lörzer vom Stadtmuseum. Der Backofen im Museumshof wurde dafür zum Briefkasten umfunktioniert, in dem die Osterpost für die Senioren gefahrlos abgelegt werden kann. (AS)