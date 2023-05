Klang-Karussell hinter 24 Kirchentüren rund um Eisenberg

Thiemendorf. Sommer-Konzertreihe der Kirchgemeinden in der Region Eisenberg

Am Donnerstag, 1. Juni, 19.30 Uhr, gibt die Kantorei Eisenberg in der Kirche in Thiemendorf den Auftakt zur Sommer-Konzertreihe der Kirchgemeinden in der Region Eisenberg „Klang Karussell“. Täglich öffnen sich im Juni 24 Kirchentüren, hinter jeder wartet ein sommerliches Kurzkonzert auf die Besucher. Rund 150 ehrenamtliche Musiker der Region sind beteiligt. Das gesamte Programm mit allen Terminen gibt es unter www.kirchenmusik-eisenberg.de.