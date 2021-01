Klubhaus Crossen im Dornröschenschlaf

"Wir sind im Dornröschenschlaf", sagt Carla Meißgeier und lacht. Die Leiterin vom Klubhaus in Crossen versucht optimistisch zu bleiben, auch wenn es zunehmend schwerer fällt. Seit Wochen ruht das Leben im Veranstaltungshaus, nur der Gemeinderat hält hier seine Sitzungen ab. Sie sei trotzdem regelmäßig vor Ort, und sei es nur zum Blumengießen, und Laptop und Handy sind immer dabei. "Derzeit gibt es aber höchstens ein paar Anfragen von Privatleuten zur Vermietung oder es müssen Veranstaltungen verschoben werden."

In den vergangenen Monaten hat sich einiges angestaut

Carla Meißgeier rechnet nicht damit, dass sich das öffentliche Leben, und damit auch Kunst und Kultur, vor Ende März wieder normalisieren. Den Veranstaltungskalender vom Klubhaus füllt sie dennoch nach und nach - "in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder geht". Beim Angebot könne sie aus den Vollen schöpfen, denn in den vergangenen Monaten hätte sich einiges angestaut. So soll voraussichtlich im Mai dieses Jahres das bereits zweimal verschobene Konzert der Thüringer Sängerin Karin Roth stattfinden. Ein Auftritt von Panflötist Edward Simoni, der Gundermann-Abend vom Kabarett Wirsing aus Gera oder das Musiktheater MU-TH aus Zeitz werden in Crossen erwartet. Wird der Lockdown beendet, könne man zudem die beliebten Kreativ-Kurse, die Theater-AG oder die Kulturdienstage wieder starten.

Doch die Pandemie ist auch im Klubhaus die große Unbekannte. "Deshalb werden momentan auch keine Karten verkauft." Bereits erworbene Karten, zum Beispiel für den Auftritt von Karin Roth, behielten aber natürlich ihre Gültigkeit. Ganz sicher wird man in Crossen in diesem Jahr auf Fasching und die Frauentagsparty verzichten müssen. Für das zweite Halbjahr 2021 hofft Carla Meißgeier zusammen mit ihrem Team aber darauf, einige der "vielen Ideen, die wir haben", umsetzen zu können. "Wir möchten gerne wieder unsere Trödelmärkte oder den Bauernmarkt ausrichten", meint sie. Außerdem könnten ein Ladys-Flohmarkt und ein Sommerfest im Elstertal steigen.