Im Saale-Holzland-Kreis sind aktuell fast 40 Prozent der Kita-Kinder in der Notbetreuung. Symbolfoto.

Knapp 1500 Kita-Kinder im Saale-Holzland in Notbetreuung

Landkreis. Im Saale-Holzland-Kreis bieten 61 Kindergärten eine Notbetreuung an. Laut Mitteilung aus dem Landratsamt wurde diese zum Stichtag 14. Januar von insgesamt 1449 Kindern in Anspruch genommen.

Demnach seien aktuell 39, 3 Prozent der Kindergartenkinder des Landkreises in der Notbetreuung. Thüringenweit liege dieser Prozentsatz bei 36 Prozent, der Saale-Holzland-Kreis also leicht darüber. Hinzu kämen elf Kindertagespflegestellen mit 29 Kindern (60,4 Prozent) in Notbetreuung. Eine Leiterin eines Kindergartens – sie mag nicht namentlich genannt werden – berichtet von einer derzeitigen Auslastung von 50 Prozent der normalen Kinderzahl.

Personal bewertet die Corona-Ansteckungsgefahren unterschiedlich

Personell sei die Notbetreuung derzeit unter den gegebenen Bedingungen machbar, es dürfe aber niemand ausfallen. Schließlich seien die Betreuungsgruppen strikt voneinander getrennt und das Personal dürfe nicht zwischen den Gruppen wechseln.

Das Personal bewerte die Corona-Ansteckungsgefahren unterschiedlich. Manche machten sich keine Sorgen, andere schon. „Ich sehe das ein wenig kritisch. Wir betreuen hier viele Kinder und haben unsere eigenen Kinder auch in der Notbetreuung“, so die Leiterin. Da könne schnell eine Infektionskette entstehen. Sie würde sich wünschen, dass die Regelung zum Anspruch auf Notbetreuung dahingehend konkretisiert würde, welche Tätigkeit wirklich systemrelevant ist. Das aktuell nötige Schriftstück sei sehr weit gefasst. „Ich habe das Gefühl, die Entscheidung wurde einfach auf die Leitungsebene abgeschoben“, hält sie fest. Das sei im Frühjahr besser gewesen. Die Entscheidung über die Notbetreuung berge schließlich einiges Konfliktpotenzial. „Aber wir müssen mit den Eltern auch noch im nächsten Jahr zusammenarbeiten“, verdeutlicht sie die Situation.