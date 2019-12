Statt der altbekannten roten Knöllchen gibt es in Eisenberg ab sofort Strafzettel in Gestalt eines Kassenbons – mit der Option für Parksünder, per QR-Code das Verwarn- oder gar Bußgeld gleich am Auto vor der Weiterfahrt zu bezahlen.

Knöllchen-Bon ersetzt roten Strafzettel

Die roten Knöllchen an den Windschutzscheiben von Falschparkern sind in Eisenberg Geschichte. Strafzettel für Parksünder gibt es jedoch weiterhin. Nur sehen die jetzt völlig anders aus. Die Knöllchen gibt es jetzt in Gestalt eines langen Kassenzettels. „Darauf wollen wir ausdrücklich hinweisen, damit es keine Irritationen gibt“, sagt Waltraud Pelzer von der städtischen Ordnungsbehörde.

Der Hintergrund für die Neuerung in Eisenberg, die es in einigen anderen Kommunen bereits gibt: Für die Parkraum-Kontrolle hat sich die Eisenberger Stadtverwaltung eine neue Computersoftware zugelegt. Die Anschaffung sei notwendig gewesen, da das vorangegangene System in die Jahre gekommen sei, erläutert der städtische Haupt- und Ordnungsamtsleiter Holger Schmoock.

Bisher 4019 Knöllchen in Eisenberg in diesem Jahr

5000 Euro sind in die technische Neuerung mit Software und Geräten für die beiden Außendienstmitarbeiter der Stadt geflossen. Eine Investition, die sich bezahlt macht. Bis zum heutigen Tag sind in diesem Jahr bereits 4019 Verwarnungen für falsches Parken ausgegeben worden, Bußgeldbescheide für schwerere Parksünden eingeschlossen. Auf 70.139 Euro belaufen sich in diesem Jahr bisher die Einnahmen aus den Parkplatzkontrollen in der Kreisstadt.

Das neue Knöllchen-System bringe einige Vorteile – für die Stadt und für die Parksünder, erläutert Waltraud Pelzer. Auf den Kassenbon-ähnlichen Strafzetteln ist für die, die sie an ihrer Windschutzscheibe finden, sofort ablesbar, gegen welche Regel der Straßenverkehrsordnung sie verstoßen haben. Außerdem ist auf dem Bon ein QR-Code platziert. Wer die Verwarnung annimmt, kann den Code mit seinem Handy einscannen und das Verwarngeld sofort mobil bezahlen, noch ehe er in sein Auto steigt und weiterfährt.

Verwaltungsaufwand sinkt mit neuer Technik

„Wenn gleich bezahlt wird, ist das Geld am nächsten Tag auf dem Konto der Stadt und wir ersparen uns die bisher üblichen Schreiben an die Fahrzeughalter und das Porto dafür“, erläutert die Ordnungsamtsmitarbeiterin. Der Verwaltungsaufwand werde deutlich geringer, wenn Zeit und Kosten gespart werden. Da die neuen mobilen Knöllchen-Geräte der Außendienstmitarbeiter mit der Computertechnik im Rathaus gekoppelt sind, könne jeder, der einen Strafzettel bekommen hat, seinen Fall auch sofort in der Ordnungsbehörde besprechen. Bisher ging das erst, wenn die Außendienstmitarbeiter ihre Kontrollrunde beendet und die Ergebnisse am Abend in der Ordnungsbehörde abgerechnet hatten. Und: Einsichtige Parksünder können ihr Verwarngeld jetzt auch sofort bei der Ordnungsbehörde bezahlen.

„Die neue Technik für die Parkraum-Überwachung hat zudem Schnittstellen mit der Technik für das Handy-Parken in Eisenberg“, ergänzt Bürgermeister Michael Kieslich (CDU). Damit sei gesichert, dass die, die ihre Parkgebühr mobil entrichtet haben und ordnungsgemäß parken, keinen der neuen Strafzettel erhalten. Auch eine Schnittstelle zu den digitalen Informationen über das Anwohner-Parken sei eingerichtet.

Auch wenn das neue Knöllchen in Eisenberg optisch wie ein Kassenbon daher kommt, sei es recht wetterfest, versichert Waltraud Pelzer. Die Wasserprobe habe sie gemacht, Papier und Aufdruck haben gehalten.