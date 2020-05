Tino Fuchs (links) und Pfarrer Oliver Behre nehmen die beiden Konfirmanden, Lisa Tramnitz und A.Schlichter, in die Mitte.

Kleinebersdorf/Lippersdorf. Am Sonnabend fanden die Feiern im sehr kleinen Rahmen statt

Konfirmation im Pfarrbereich Kleinebersdorf und Lippersdorf

Am Sonnabend fanden in den Kirchen in Kleinebersdorf und Lippersdorf die ersten Konfirmationen im Pfarrbereich Ottendorf statt. Aufgrund der besonderen Pandemiesituation war es nur möglich, dieses Fest im kleinen gottesdienstlichen Rahmen zu begehen.

In Kleinebersdorf wurden Vanessa Starkloff und Michelle Eisenhut konfirmiert. In Lippersdorf waren es Lisa Tramnitz und A. Schlichter. Dabei mussten auch die Konfirmanden zeitweise einen Mund-Nasenschutz tragen, welcher eigens für diesen festlichen Anlass angefertigt wurde und sicherlich eine besondere Erinnerung an dieses Fest bleiben wird.

Dank der musikalischen Umrahmung von Tino Fuchs konnte Pfarrer Oliver Behre diesen Anlass dennoch festlich ausgestalten.