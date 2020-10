Viele neue Angebote an der Kreisvolkshochschule im SHK

Hermsdorf/Reichenbach. Experimentelle Kunst, Infos zur Sterbebegleitung, Energiespartipps und mehr bietet die Volkshochschule des Saale-Holzlandes in den Wintermonaten an.

Die Kreisvolkshochschule Saale-Holzland hat in den kommenden Monaten mehrere neue Kurse und Informationsabende im Angebot.

Den Auftakt macht am 6. November von 14 bis 16 Uhr der Tagesworkshop „Papiere auf Leinwand“ mit der Diplom-Designerin Anke Pradel-Schönknecht im Atelier Arcanum in Reichenbach. „In diesem Kurs wird experimentell gearbeitet. Verschiedene dünne, gefärbte, saugfähige Papiere werden mit einem klebenden, durchscheinenden Gelmedium auf eine Leinwand aufgetragen“, heißt es in der Ankündigung. Die Kursleiterin bietet im Herbstprogramm 2020/21 weitere Kurse an, darunter „Bilder aus Gold“, „Spachteltechnik auf Leinwand“ oder „Schmuckfilzen“.

Am 11. November findet von 17 bis 20 Uhr der Infoabend „Letzte Hilfe“ an der Kreisvolkshochschule Hermsdorf statt. Ähnlich wie ein Erste-Hilfe-Kurs grundlegendes Wissen für die Lebensrettung im Notfall vermittele, biete dieser Letzte-Hilfe-Kurs Hinweise und verschaffe Kompetenzen für das Lebensende.

Grundwissen aus der Hospiz- und Palliativarbeit werde an die Hand gegeben, damit die Teilnehmer Nahestehende am Ende des Lebens gut versorgen und betreuen können. „Wir sprechen über das Sterben als Teil des Lebens, über Vorsorgemöglichkeiten, die möglichen Symptome im Sterbeprozess und wie wir diesen lindernd begegnen können und gehen auf die Zeit des Abschiednehmens ein“, lautet die Beschreibung. Diese Veranstaltung ist kostenlos.

Ein Leben ohne Plastik

In der Volkshochschule finden zudem in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Thüringen im laufenden Semester verschiedene Vorträge zu Themen aus dem Energiebereich sowie zum Thema Nachhaltigkeit statt. Referentin Ramona Ballod eröffnet die Vortragsreihe am 17. November, 18 bis 19 Uhr, mit „Leben ohne Plastik“ in der Volkshochschule in Hermsdorf.

Es folgen die Vorträge „Ökologischer Fußabdruck“ und „Strom- und Heizkosten senken“, beide im Januar 2021, „Moderne Heiztechnik im Vergleich“ und „Förderprogramme optimal nutzen“, im Februar 2021. Auch diese Veranstaltungen sind kostenlos.

Auskünfte und Anmeldung: Telefon 036691/24 78 64 20 oder E-Mail an lucia.karlguth@shk.vhs-th.de