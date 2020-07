Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Künstler im Saale-Holzland blicken sorgenvoll in die Zukunft

„Am 12. März hatte ich meine letzte Veranstaltung, seitdem ist null“, sagt Kay Dörfel. Eigentlich ist der Sänger, Musiker und Produzent ständig unterwegs, steht selbst auf der Bühne oder organisiert verschiedenste Veranstaltungen. „50 Prozent unseres Sommergeschäfts fahren wir immer an der Ostsee ein, aber auch hier: alles abgesagt.“ In seiner Branche stünden die Uhren nicht auf fünf vor zwölf, sondern auf eins vor zwölf, versucht der Eisenberger seine eigene Situation und die vieler Künstlerkollegen zu beschreiben.

„Mir kommt zu Gute, dass ich in den vergangenen Jahren ein guter Kaufmann gewesen bin“, sagt er. Doch ewig ließen sich Einnahmeausfälle in Größenordnungen nicht kompensieren, auch nicht mit den angebotenen Soforthilfen.

Der Eisenberger Sänger Kay Dörfel hat am 7. Juli für die Bewohner des Diakoniezentrums Bethesda in Eisenberg gesungen. Das sei nach mehreren Monaten Zwangspause durch die Corona-Pandemie sein erster Auftritt vor Publikum, so der Künstler. Foto: Susann Grunert

Ins Büro seiner Firma „Stimmungszeit“ gehe er derzeit eigentlich nur aus Gewohnheit, gute Nachrichten warten dort keine. Denn noch immer ist unklar, ob und in welchem Umfang nach dem 31. August dieses Jahres Großveranstaltungen wieder durchgeführt werden können. „Ein Auftritt zu Silvester ist mir schon abgesagt worden.“ Er mache sich keine Illusionen, meint Kay Dörfel, bevor es keinen Impfstoff oder ein wirksames Medikament gegen den Coronavirus gibt, werde sich die Situation kaum bessern.

„Es gibt einfach kein Konzept für unsere Branche“, ärgert er sich. Wenn sich Entscheidungsträger und Vertreter der Veranstaltungsbranche einfach mal an einen Tisch setzen würden, könnte man einen Weg finden, wie die Kultur auch unter Corona-Bedingungen am Leben erhalten werden kann. „Aber das muss man wollen“, kommentiert Dörfel bitter.

Keine Auftritte für die „Hohendorfer“ in absehbarer Zeit

Auch Hartmut „Trudi“ Baum, als Mitglied der Gruppe „Die Hohendorfer“ und als Alleinunterhalter im ganzen Landkreis bekannt, hat schwierige Wochen und Monate hinter sich: „Mich hat die Corona-Krise ziemlich stark betroffen“, sagt er auf Nachfrage. Gerade solo sei er vor allem in sozialen Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheimen aufgetreten. „Die mussten ja gleich zu Beginn der Krise reagieren und ihre Einrichtungen schließen.“ Um die 20 Veranstaltungen seien so ausgefallen.

Mittlerweile entspanne sich die Situation wieder etwas, so Hartmut Baum. Mit den Lockerungen der Corona-Regeln seien für ihn wieder mehr Auftritte möglich, wenn auch in anderer Form als zuvor. „Ich spiele jetzt zum Beispiel auf Freiflächen oder vom Balkon für meine Zuhörer.“ Auch die von ihm ins Leben gerufenen Singestammtische, bei denen jeder mitsingen kann, der Spaß daran hat, konnten sich in den vergangenen Wochen nicht regulär treffen. „Aber dann muss man sich halt Alternativen suchen, und zum Beispiel im Wald an der frischen Luft singen.“

Auftritte mit den „Hohendorfern“ sieht er hingegen in naher Zukunft nicht. „Da gibt es nicht die leiseste Hoffnung.“ Am Wochenende hätten sie zum Ortsjubiläum in Hartmannsdorf spielen sollen, das aufgrund der Pandemie aber nicht stattfinden kann. „Mit den Veranstaltungen brechen natürlich auch die Einnahmen weg“, so Hartmut Baum.

Seit vielen Jahren ist Wilfried Mengs als Liedermacher und Folksänger in der Region unterwegs. Foto: Karl-Heinz Putzmann

„Es ist schon traumatisch, wenn ein Termin nach dem anderen abgesagt wird“, berichtet Wilfried Mengs, der seit vielen Jahren als Liedermacher und Folksänger unterwegs ist und in Etzdorf eine Wildnisschule aufgebaut hat. „Da bricht die Existenzgrundlage weg.“

Dank einer Zuwendung vom Land hätte er seine Verluste zwar nicht komplett, aber doch zumindest teilweise kompensieren können. Bis sich die Situation für Kulturschaffende aber wieder normalisiert, werde es sicher noch dauern: „Ich denke, das Kulturelle wird nur sehr verhalten wieder anlaufen, weil viele Veranstalter einfach verunsichert sind.“

Vor Publikum ist Kay Dörfel mittlerweile wieder aufgetreten, wenn auch in kleinerem Rahmen als gewohnt. Im Diakoniezentrum Bethesda hat er Konzerte gegeben, außerdem tritt er mit seiner Band „be happy“ im Kanonengarten in Tautenhain zum „Kaffeekränzchen“ auf. „In Zeiten, wo die Künstlerbranche am Boden liegt und auch die Gastronomie davon betroffen ist, wollen wir ein kleines Stückchen Normalität schaffen“, so die Inhaber-Familie Sörgl auf der Internetseite des Gasthauses „Zur Kanone“.

„Für uns ist das eine gute Gelegenheit, um zu zeigen, uns gibt es noch“, sagt Kay Dörfel, denn: „Ohne Kultur geht es nicht.“

Kaffeekränzchen im Kanonengarten mit „be happy“ wieder am 9., 16., 23. und 30. August, jeweils 14 bis 17 Uhr, in Tautenhain, Gasthaus „Zur Kanone“.