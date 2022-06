Küsse, Tänze und Kunstmusik in der Klosterkirche Thalbürgel

Das Duo "Spirit & Pleasure goes Folk" bestehend aus Christoph Mayer, Barockvioline, und Johanna Seitz, Barockharfe, spielt am Samstag in der Klosterkirche Thalbürgel.

Bürgel-Thalbürgel. Überraschend, virtuos und sentimental zugleich: Konzert des Duos „Spirit & Pleasure goes Folk“ am Samstag

Am Samstagabend findet in der Klosterkirche Thalbürgel ein Konzert des Duos „Spirit & Pleasure goes Folk“ statt. Christoph Mayer an der Barockvioline, und Johanna Seitz an der Barockharfe widmen sich im Konzertprogramm „John, come kiss me now“ ab 20 Uhr der traditionellen englischen, schottischen und irischen Musik des 17. und 18. Jahrhunderts und ihrer Verbindung zur Kunstmusik.

Der Titel „John, come kiss me know!“ (engl.: Komm her und küss mich, John!) stamme laut der Ankündigung von Pfarrer Eckard Waschnewski von einer alten englischen Weise, die in verschiedenen Sammlungen auftaucht. Sie führe in einen Abend mit romantischen, emotionalen und frechen Songs und Tänzen aus dem reichen Schatz schottischer, englischer und irischer traditioneller Musik.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sehnsucht und Leidenschaft

„Die Musik dieser Länder verbindet man mit Sehnsucht, tragischer Liebe, Leidenschaft, und man hat auch direkt die entsprechende Bilder der typischen Landschaften vor Augen. Schon die ersten Töne dieses Programms lassen all das lebendig werden“, heißt es in einer anderen Beschreibung. In Kombination mit der Kulisse der Klosterkirche können Besucher auf eine besondere, musikalische Erfahrung hoffen.

Denn, was auf den ersten Blick wie ein Crossover anmute, stelle sich als ein historisch fundiertes und durch die ergiebige Quellenlage vielfältiges Programm heraus: Extrem attraktiv, überraschend, virtuos und sentimental zugleich.

Eintrittskarten können telefonisch oder per E-Mail: karten@klosterkirche-thalbuergel.de im Ev.-Luth. Pfarramt Bürgel buergel.pfarramt@t-online.de oder telefonich unter 036692/22210 sowie an der Abendkasse erworben werden.