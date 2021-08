Alte Suptur in Stadtroda

Kunst aus der Orla-Stadt in Alter Suptur Stadtroda

Stadtroda. Kunstausstellung im Museum Stadtroda

Das Stadtmuseum „Alte Suptur“ in Stadtroda ist auch am 12. August in der Zeit von 15 bis 18 Uhr wieder geöffnet.

Präsentiert wird derzeit die Ausstellung „Kunst aus der Orla-Stadt“ mit Arbeiten von Mitgliedern des 1963 gegründeten Neustädter Mal- und Zeichenzirkels. Etwa 70 Bilder sind zu sehen. Ausgestellt werden Aquarelle, Pastelle, Bleistiftzeichnungen, Ölbilder, Linolschnitte, Radierungen und Arbeiten, die mithilfe von Mischtechniken entstanden sind. Blumen, Tiere, Landschaften, Stillleben, Akte und Porträts wurden aufs Papier gebracht.

Das Museum ist Donnerstag und Samstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet, telefonische Rückfragen unter 036428/ 54100