Kuss-Zugabe beim Karneval in Silbitz

Zum Karneval in Silbitz haben die Bierdeckel doppelte Bedeutung: Sie schützen den Tisch vor feuchten Rändern und beschützen vor allem den Inhalt des Glases vor dem Konfettiregen. Die Papierschnipsel fliegen beim Einmarsch der Silbitzer Carnevals Gesellschaft (SCG) immer reichlich – und nicht selten ganz gezielt in das Gesicht der Zuschauer. Doch Spaß muss sein und dafür sorgen die närrischen Silbitzer immer reichlich.

Ein Höhepunkt des ersten Programmblocks war der Auftritt der Damentanzgruppe. Die hatte in diesem Jahr allerdings das Tanzen gelassen und lieber „in Mode“ gemacht. „Jean Pierre“ führte als Moderator durch eine Modenschau der Extraklasse, für welche die Damen alle möglichen Alltagsgegenstände zu Haute Couture umfunktionierten. Zur Erheiterung des Publikums bestand das Modell „Köstritzer schwarz“ aus einem Model ganz in schwarz mit einem Bierkasten in der Hand. Sehr nachhaltig kam das Modell „Altpapier“ daher, bei dem ausgediente Zeitungen als Kleid und Regenschirm ein zweites Leben eingehaucht bekamen.

Nur noch Restkarten für die zweite Veranstaltung

„Die Zuschauer können heute das ganze Programm sehen“, hatte vor Beginn Gabriele Zumdohme vom Verein erzählt. Zur zweiten Hauptveranstaltung seien einige Mitglieder verhindert. Leider sei die erste Hauptveranstaltung am Sonnabend aber nicht ausverkauft gewesen. „Viele wollen erst nächste Woche kommen.“ Für die zweite Hauptveranstaltung gibt es – wenn überhaupt – nur noch Restkarten.

Ramona und Nicole aus Bad Köstritz sind das erste Mal beim Silbitzer Fasching dabei gewesen. „Wir sind eigentlich gar nicht so die Faschingsfreunde, aber unsere Freundin ist hier die Prinzessin“, erzählten sie. Isabella I. und Alexander I. zogen als diesjähriges Prinzenpaar in den Saal und mussten gleich mehrere Kuss-Zugaben geben, als sie beim Karneval die Kussfreiheit eröffneten.