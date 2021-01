Landrat nimmt Stellung zu Stadtrodaer Resolution

Landrat Andreas Heller (CDU) hat klargestellt, dass es sich bei der geplanten Konzentration von Kreisbehörden am Standort Eisenberg nicht um einen Willkürakt gegenüber Stadtroda, sondern um die Umsetzung eines im September 2020 gefassten Kreistagsbeschluss handelt, wonach er mit dem Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Eisenberg beauftragt worden sei.

Weiterer Abzug von Kreisbehörden würde Standort weiter schwächen

Derzeit, so der Landrat, laufe dazu eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung. Zugleich betonte Heller, dass dem Saale-Holzland-Kreis starke Unter- und Mittelzentren wichtig seien. In seltener Einmütigkeit hatte der Stadtrat Stadtroda in einer einstimmig verabschiedeten Resolution erklärt, dass man einen weiteren Abzug von Kreisbehörden aus Stadtroda definitiv ablehne, weil dies den Standort weiter schwächen würde. Als Beispiel nannte man den Verlust der Kfz-Zulassungsstelle. Bei der Frage der Behördenstandorte dürften nicht nur wirtschaftliche Erwägungen im Vordergrund stehen, hieß es. Heller erklärte indes, dass bereits wichtige Ämter und Einrichtungen ihren Sitz in Stadtroda haben, so zum Beispiel das Forstamt Jena-Holzland, die Agrarfachschule oder auch das Amtsgericht, für dessen Erhalt am Standort sich der Landkreis in den vergangenen Jahren stets eingesetzt habe.

Das Land habe signalisiert, dass für das Gericht in Stadtroda perspektivisch sogar Erweiterungsbedarf bestehe. Dass das Gesundheitsamt seinen Standort in der Heinrich-Heine-Straße in Stadtroda verlassen muss, sei der Kündigung des Vermieters geschuldet, betonte der Landrat. Man habe auch in Stadtroda nach einem neuen geeigneten Standort gesucht – allerdings ohne Erfolg. „Darüber war auch der Bürgermeister informiert“, so Heller. „Es wäre schön, wenn er den Stadtrat dazu stetig auf dem Laufenden hält.“