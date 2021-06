Langer Weg von Saale-Unstrut ins Holzland

Eisenberg. Mühltal-Wirte rufen nach Hilfe: Länderübergreifendes neues Tourismuskonzept muss noch überzeugen

Mit der Dachmarke „Saale-Unstrut“ wollen die Touristiker künftig für Jena, den Saale-Unstrut-Raum um Naumburg und auch für das Saale-Holzland als gemeinsame länderübergreifende Tourismusregion werben. Bei der Entscheidung für das neue Tourismuskonzept mit neuer Dachmarke habe man sich an der Sicht der Gäste orientiert, für die Ländergrenzen keine Rolle spielen würden, betonte die Geschäftsführerin des Thüringer Tourismusverbandes Jena-Saale-Holzland Sylvana Hapke in der jüngsten Sitzung des Wirtschaftsbeirats in Eisenberg.

Das Gros der Gäste in der Region machen derzeit reifere Reisende aus, die der Tradition und dem Kulinarischen verbunden sind – und offenbar dem Wein und Sekt aus der Saale-Unstrut-Region. Mit der Vermarktung nach Außen haben die Touristiker für die Zukunft auch Reisende im Fokus, die auf Natur und Nachhaltigkeit setzen sowie Touristen, die Spaß und Erlebnis wollen.

„Wir sind nun mal nicht der Thüringer Wald und auch nicht das Vogtland“, verteidigt Hapke die Entscheidung, mit dem neuen Markennamen bei den Menschen auf überregional Bekanntes und Beliebtes zu setzen. Doch die Frage bleibt: Wie finden sich dabei das Holzland und das Elstertal wieder, die künftig auch unter der Dachmarke „Saale-Unstrut“ stehen sollen. Hapke geht davon aus, dass Gäste, wenn sie einmal in der Region sind, auch zwei Stunden zu einer für sie interessierenden Örtlichkeit fahren würden. Doch offenbar ist neben der Vermarktung nach außen auch noch reichlich Kommunikation und Netzwerkarbeit innerhalb der großen neuen Tourismusregion zu betreiben. Die Wirte im Eisenberger Mühltal suchen nach Hilfe, damit der touristisch wichtige Wald besser vermarktet wird. Darauf verwies Martina Seidemann von der Pfarrmühle, die für die Mühlen-Wirte im Wirtschaftsbeirat der Stadt Eisenberg vertreten ist. Sie forderte Unterstützung vom Tourismusverband, denn die Wirte fühlten sich derzeit allein gelassen. Die Kommunikation müsse aber auch unter den Mühltal-Wirten besser werden, spielten Sylvana Hapka und auch Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) den Ball zurück. Die Pfarrmüllerin konnte zumindest erfahren, dass es am 12. Juli eine Gesprächsrunde für die Mühlenwirte geben soll, wo unter anderem das Projekt Mühltal-Audioguide vorgestellt werden soll.

Aber auch der Saale-Holzland-Kreis erwartet, dass er unter dem Dach „Saale-Unstrut“ nicht vergessen wird. „Die Stärkung des Tourismus in unserem Landkreis ist auch mir ein Herzensanliegen, und wenn dies Länder übergreifend gelingt – umso besser“, sagte Landrat Andreas Heller (CDU) auf Nachfrage unserer Redaktion. Auf der Ebene der Landräte und Oberbürgermeister würden Gespräche geführt. Ein wichtiges Ziel sei dabei, die maximal mögliche Förderung für die Zusammenarbeit zu erhalten. „Nicht minder wichtig ist aber, dass sich unter der künftigen Dachmarke alle Regionen zwischen Saale und Elster, vom Südlichen Saaletal und den Tälerdörfern bis zum Holzland und zum Heideland wiederfinden“, fordert Heller. Die Region „Saale-Unstrut“ soll künftig von einer gemeinsamen, länderübergreifenden Tourismus-GmbH vermarktet werden.