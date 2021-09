Launi-Cup am Montag in Eisenberg

Eisenberg. Turnier von zehn Mannschaften in Eisenberg zu Ehren Sebastian Schöbels

Am Montag, 20. September, findet in Eisenberg der Launi-Cup 2021 statt. Das teilen die Organisatoren vom Freizeitteam Eisenberg und vom SV Eintracht Eisenberg mit. Auf dem Gelände im Schortental wird es ab 10 Uhr ein Fußballturnier mit Rahmenprogramm geben. „Zum Gedenken an unser Familienmitglied, unseren Freund, Bekannten und Teamplayer starten wir zum internationalen Kindertag, endlich wieder den Launi-Cup.“ Das Turnier erinnert an den 2019 tödlich verunglückten Sebastian Schöbel und dient auch in diesem Jahr einem guten Zweck. Die gesammelten Spenden kommen diesmal dem Eisenberger Tiergarten und dem Faschings-Club zugute. Für Kinder gibt es eine Hüpfeburg, Kinderschminken sowie kleine Spiele. Der Eintritt ist frei.

