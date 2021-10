Lebendiger Frühschoppen in Crossen

Eindrücke vom Frühschoppen in Crossen am 10. Oktober 2021.

Crossen. Junge Leute und viel Musik: gute Stimmung in Crossen

Für den Frühschoppen am Sonntag in Crossen hatten die Jugendlichen des Crossener Jugendclubs extra einen Basteltisch mit Kinderschminken vorbereitet, an dem die Kleinen unter anderem mit Naturmaterialien Blumengestecke basteln konnten. Die Jugendlichen hatten das Angebot in den Wochen zuvor vorbereitet. Feuerwehr und Elstertaler Burschenschaft sorgten für das leibliche Wohl. Musikalisch begleitet wurde das Ganze von der Schalmeienkapelle Aga-Seligenstädt sowie von Hartmut Baum und Jochen Weise. Auch der Singe-Stammtisch gab zwei Stücke zum Besten.