Liedermacher Wilfried Mengs zu Gast in Lindau

Lindau. Vorletztes Konzert der Reihe „Wochen-Ein-Klang“ und Erntedankgottesdienst am 2. Oktober in Lindau geplant

Am Sonntag, 2. Oktober, 17 Uhr, findet in der Elisabethkirche in Lindau das vorletzte Konzert der Reihe „Wochen-Ein-Klang“ statt. „Liedermacher Wilfried Mengs wird Lebenslieder singen, nahtlos übergehend feiern wir anschließend den Erntedankgottesdienst“, erklärt Pastorin Ulrike Magirius-Kuchenbuch.

Kinder sammeln Erntedankgaben

„Am Samstagnachmittag ziehen zunächst die Kinder durch Lindau und sammeln Erntedankgaben ein“, erklärt die Kirchenälteste Kerstin Rietze. Mit diesen Gaben werde dann die Kirche geschmückt, nach dem Erntedankfest werden diese an die Holzmühle in Kämmeritz gespendet. Querbeet durch den Garten und das Haus sei in der Regel alles dabei, erklären die beiden Frauen. So gebe es meist Rüben, Brot, Mehl, Zucker, Kürbisse, Marmelade und vieles mehr.

„Wir träumen das Leben“ laute das Thema zum Familiengottesdienst am kommenden Sonntag, erklärt die Pastorin. „Es gibt viermal im Jahr eine Familienkirche“, sagt sie. Dann richte sich der Gottesdienst besonders an Kinder im Alter zwischen vier und zehn Jahren.

Konzertreihe sehr gut angenommen

Die Konzertreihe „Wochen-Ein-Klang“, initiiert von dem Vorsitzenden des Gemeindekirchenrates Lindau-Rudolfsdorf Uli Rosenkranz, habe man in Lindau zum ersten Mal veranstaltet.

„Es wurde sehr gut angenommen“, sagt Ulrike Magirius-Kuchenbuch. Ziel sei es unter anderem gewesen, dass die Kirche auch für Leute geöffnet sei, die normalerweise vielleicht nicht kommen würden. Auch von außerhalb habe es durch die Konzertreihe häufiger Besuch in der Elisabeth Kirche gegeben, erklären die Frauen.

„Es war zudem eine gute Gelegenheit, um vor Publikum zu spielen“, sagt Kerstin Rietze mit Blick auf noch unerfahrene Musikerinnen und Musiker. Auch die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen und zu plaudern, sei von den Besucherinnen und Besuchern gerne wahrgenommen worden.

Das letzte Konzert der Reihe wird in der Elisabethkirche am Sonntag, 9. Oktober, 17 Uhr, präsentiert. An der Orgel werden dann Adrian Penker und Mattes Appel aus Lindau zu hören sein. Die beiden jungen Musiker würden häufig auch moderne Lieder spielen, erklären Ulrike Magirius-Kuchenbuch und Kerstin Rietze.