Lindau: Schüler beschildern Wanderweg

Jung und Alt trafen sich kürzlich in Lindau, um den neuen Wanderweg „Zum Zimmertal“ einzuweihen. Die 2,5 Kilometer lange Strecke zwischen Lindau und Rudelsdorf wurde im Rahmen einer Seminarfacharbeit beschildert und soll Naturfreunde von nah und fern zu einem Spaziergang durch die abwechslungsreiche Landschaft einladen. Die Schüler Tanja Schwarte, Johannes Appel und Alois Schölzel des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Eisenberg haben in den letzten 18 Monaten intensiv an dem Projekt gearbeitet und blicken nun mit Stolz auf das Ergebnis. Daher freuten sie sich besonders, dass zur Einweihung rund 30 Personen ihrer Einladung gefolgt sind, um mit ihnen zu wandern. Werner Schwarte und Werner Voigt haben die Wanderung durch ihre interessanten Beiträge bereichert. Zum Ende gab es ein gemütliches Miteinander bei Kaffee und Kuchen und von allen eine positive Resonanz.