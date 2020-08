In Fahrtrichtung Dresden steht keine Säule mehr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lkw-Fahrer zerstört Blitzer bei Eisenberg

Was ist mit der stationären Mess-Säule auf dem Parkplatz „Kuhberg“ an der Autobahn A9 bei Eisenberg in Fahrtrichtung Hermsdorfer Kreuz passiert?