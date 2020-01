Löschwasser ist knapp in Eisenberg

An ausreichend Löschwasser fehlt es in fast allen Gebieten in Eisenberg. Das bestätigt auch der Stadtbrandmeister Ronny Keutsch. Ein Problem, mit dem nicht nur die Stützpunktfeuerwehr in der Kreisstadt immer wieder zu kämpfen hat. Auch Bauherren haben ihre Schwierigkeiten, zu einer Baugenehmigung zu kommen, wenn sie nicht nachweisen können, dass ausreichend Löschwasser in der Nachbarschaft zu ihrem Bauvorhaben vorhanden ist.

Hohe Baukosten für die Stadt Eisenberg

„Eine bessere Löschwasserversorgung ist deshalb ein Schwerpunkt der städtischen Investitionen in diesem Jahr“, kündigt Bürgermeister Michael Kieslich (CDU) an. Erste große Maßnahme im Jahr 2020 wird die Sanierung des Schöppeteiches in der Mühlenstraße unterhalb des neu gebauten Sozialzentrums der Arbeiterwohlfahrt sein. In wenigen Tagen, am 3. Februar genau, soll der Baustart sein. Das ist in der Bauanlaufberatung vereinbart worden zwischen der Stadtverwaltung und und dem Bauunternehmen RK Landschaftsbau aus Dittersdorf, das nach einer Ausschreibung den Zuschlag erhalten hat. Gebaut werden soll bis 30. März.

Der Schöppeteich, der seit Jahrzehnten nicht saniert worden ist, muss entschlämmt werden. Der Mönch, also das Ablaufbauwerk muss erneuert werden. Für die Feuerwehr sollen eine Aufstellfläche am Teich errichtet und eine Zapfstelle gebaut werden. Bevor der eigentliche Umbau des Teiches beginnt, wird der Angelverein Eisenberg und Umgebung den Teich abfischen und das Wasser ablassen. Während der Umbauphase wird auch mit kurzzeitigen Beeinträchtigungen für Fußgänger zu rechnen sein. Ein Baum muss gefällt werden, und die marode Einfriedung soll nach den Plänen des Geraer Planungsbüros Wendrich erneuert werden. Dafür wird der Weg hinter dem Schöppeteich vorübergehend gesperrt.

Die Kosten für eine bessere Löschwasserversorgung in der Stadt sind hoch. Allein für den Schöppeteich sind 36.000 Euro für die Planung und 168.000 Euro für den eigentlich Umbau zu zahlen. Das Geld für das bereits im Vorjahr vorbereitete Bauvorhaben kommt komplett aus dem Stadthaushalt. Fördermittel gibt es keine.

Erste Verbesserungen durch Neubaugebiete

„Wir können in diesem Jahr wegen der hohen Kosten nicht alles aufholen bei der Löschwasserversorgung, was in der Vergangenheit versäumt wurde“, sagt der Bürgermeister. Die Teiche, von denen Eisenberg einige hat, wären herzurichten. Zisternen seien zu bevorzugen, weil sie pflegeleichter sind, wenn sie einmal ins Erdreich gebaut wurden. Aber dafür brauche es den entsprechenden Bauraum und Geld, sagt Kieslich.

Einige Verbesserungen hat es in jüngster Zeit bereits gegeben: In der Fabrikstraße unter dem neu entstandenen Anwohnerparkplatz nahe dem neuen Jobcenter hat die Stadt eine Zisterne einbauen lassen. In den neuen Wohnbaugebieten an der Siebenfreude und am Mühltalseingang im Ortsteil Kursdorf haben die Investoren zur Sicherung der Löschwasserversorgung – und nicht zuletzt, um eine Baugenehmigung zu erhalten – Zisternen in die Erde gebaut. Der Tonteich ist als Löschwasser-Entnahmestelle ausgewiesen, aber noch nicht mit einer entsprechenden Saugstelle umgebaut.

Bauraum für Zisternen ist im historischen Stadtkern knapp

Weiterhin Sorge bereitet die Löschwasserversorgung im historischen Stadtkern. Dort fehlt es vor allem am Platz für notwendige Zisternen, Naturgewässer gibt es auf dem Hügel keine. Zur Sicherheit der Bürger und von Hab und Gut ist die Freiwillige Feuerwehr in Eisenberg darauf eingestellt. „Wir haben drei Löschfahrzeuge mit insgesamt 8000 Litern Wasser. Das reicht für den ersten Löschangriff“, sagt Stadtbrandmeister Keutsch. Auch Schläuche seien ausreichend vorhanden, um eine Lange-Wege-Strecke zum nächsten Hydranten zu legen. Die sind im Norden des Kreises zwar nicht als Löschwasser-Hydranten ausgewiesen, können im Notfall aber genutzt werden – wenn sie funktionieren. Zuständig dafür ist aber nicht die Feuerwehr, sondern der Wasserzweckverband in Eisenberg.