Ludwig Krafczyk erfährt Würdigung vom Bischof

Wie das Bistum Dresden-Meißen der römisch-katholischen Kirche informiert, wird der Hermsdorfer Ludwig Krafczyk seine Tätigkeit als bisheriger Verantwortlicher für die Öffentlichkeitsarbeit der katholischen Gemeinde Hermsdorf beenden. Krafczyk solle würdig verabschiedet werden.

Die Pfingstgeschichte erzählt vom ersten Auftritt der Kirche in der Öffentlichkeit, der immerhin laut Apostelgeschichte eine traumhafte Quote von 3000 Followern erreichte, so das Bistum.

Für seine Verdienste erhalte Ludwig Krafczyk zum Pfingstfest einen Dankesbrief von Bischof Timmerevers. Damit werde ein engagierter Mann geehrt, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Kirche im Saale-Holzland zudem Pionierarbeit geleistet habe.

Ludwig Krafczyk habe die neuen Möglichkeiten nach der friedlichen Revolution 1989 für die Kirche gesehen und sie genutzt. Unzählige Ereignisse habe er in der Gemeinde mit Foto und Video festgehalten und mit Texten unterlegt und der lokalen Presse zur Verfügung gestellt.

Zudem habe er sich als einer der ersten im Bistum Dresden-Meißen dem Internet gestellt und Informationen über das Netz verbreitet.

Pfarrer Gregor Hansel werde im Auftrag des Bischofs das Dankschreiben übergeben, teilt das Bistum mit.