Männerchor lädt zum Konzert nach St. Gangloff

Von links: Ralf Steingrüber, der Vorsitzende vom Männerchor Reichenbach, Pfarrer Stefan Langner und Chormitglied Mathias Sieler in der Kirche in St. Gangloff.

St. Gangloff. Am Sonntag, 14. Mai, 16 Uhr, singt der Männerchor Reichenbach in der Kirche in St. Gangloff

„Wir freuen uns, dass wir wieder Ständchen singen und auftreten dürfen“, sagt Ralf Steingrüber, der Vorsitzende vom Männerchor Reichenbach. Mittlerweile seit 145 Jahren gibt es den Verein, der sich 1878 gegründet hat. Circa 26 aktive Mitglieder zählt dieser aktuell. Nach dem Musiksommer in Kraftsdorf folgt nun der zweite Auftritt des Chores in diesem Jahr, am Sonntag, 14. Mai, 16 Uhr, in der Kirche in St. Gangloff.

Als Gast werde zum Konzert Frank Bettenhausen, Kirchenmusikdirektor aus Rudolstadt an der Orgel zu hören sein. Der Chor singe in der Regel vierstimmig und a cappela, erklärt Steingrüber, der selbst seit 32 Jahren dabei ist. Die Besucher können sich unter anderem auf Jagd- und Waldlieder, kirchliche Stücke und auch modernere Lieder freuen. So werde etwa „Fields of Gold“ von Sting, auf deutsch gesungen oder „Ich glaube“ von Udo Jürgens unter der Begleitung von Chorleiterin Juliane Rogsch an der Querflöte. Um ein sehr schönes Kirchenvolkslied handele es sich zum Beispiel bei „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“, sagt Pfarrer Stefan Langner. Auch dieses Stück werde zu hören sein. Gesungen wird in drei Blöcken, teils mit instrumentaler Begleitung, zwischendurch erwartet die Gäste Orgelmusik.

Trotz Corona habe man glücklicherweise kaum Mitglieder einbüßen müssen, sagt Steingrüber und stellt eines der neusten Chormitglieder, Mathias Sieler aus St. Gangloff, vor, dessen Opa und Vater ebenfalls im Männerchor Reichenbach aktiv sind. Für ihn steht nun das erste Konzert in Haus.

Ein Kirche solle offen für alle sein und sei kein Konzerthaus, erklärt Stefan Langner. Der Eintritt zum Konzert ist demnach frei, um eine Spende wird gebeten. Das Konzert finde zudem genau einen Tag nach der Konfirmation statt, so der Pfarrer. Diese sei am Samstag, 13. Mai, 13.30 Uhr, in der Kirche.