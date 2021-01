Auch weil er einen Einkaufswagen mitnehmen sollte, wurde ein Mann in Eisenberg auffällig (Symbolfoto).

Mann wird in Eisenberg wegen Corona-Maßnahmen im Einkaufsmarkt ausfällig

Ein 33-Jähriger ist am Montagvormittag unangenehm in einem Einkaufsmarkt in Eisenberg aufgefallen.

Wie die Polizei mitteilt, betrat der junge Mann gegen 9 Uhr den Markt und wollte seinen Rucksack an der Rezeption hinterlegen. Die Mitarbeiterin teilte dem Mann daraufhin mit, dass dies aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht möglich sei und er außerdem noch einen Einkaufswagen mit zum Einkaufen nehmen müsse.

Daraufhin wurde der 31-Jährige ausfällig und beleidigte die Mitarbeiterin, bevor er anschließend den Markt verließ.

Durch die Personenbeschreibung konnte der polizeibekannte Mann jedoch ausfindig gemacht werden.

