Markttreiben, Musik und mehr in Stadtroda

Stadtroda. Am Wochenende ist etwas los in der Stadtrodaer Innenstadt.

Zum Bauern- und Trödelmarkt wird am 23. und 24. Oktober, jeweils ab 10 Uhr auf den Amtsplatz in Stadtroda eingeladen.

Mit dieser Veranstaltung will Organisator Stephan Behnke (31) „ein wenig Leben“ in Stadtrodas Innenstadt bringen. Am Sonnabend sind die Öffnungszeiten der Geschäfte in der Innenstadt verlängert und auf dem Amtsplatz ist von 10 bis 18 Uhr Markttreiben mit verschiedenen regionalen Händlern geplant. Trödler bieten dort auch Gebrauchtes an. Krankheitsbedingt musste der für 15 Uhr geplante Auftritt des Männervolkschores Stadtroda abgesagt werden. Ekkehard Schütz wird nun die Besucher musikalisch unterhalten. Ab 18 Uhr wird zur Disco geladen mit DJ Projekt Crew.

Am Sonntag ist von 10 bis 17 Uhr Markttreiben, ab 11 Uhr erklingt Blasmusik mit dem Jugendblasorchester Tröbnitz. Weil vom Budget noch etwas übrig gewesen sei, hat Stephan Behnke für Sonntag noch Jens Stöter aus Fraureuth engagiert, der unter anderem Gitarre spielt und singt. An beiden Tagen ist für die Kinder eine Hüpfburg aufgebaut. Der Bürgerbus für Stadtroda und Schlöben ist im Pendelverkehr im Einsatz. Ab 10 Uhr werden die Haltestellen Norma-Mark, Seniorenbegegnungsstätte und Rathaus angefahren – danach alle halbe Stunde.