Am 7. Dezember 2020 beginnt der Abriss vom Gebäude Burgstraße 7 in Schkölen. Bereits seit Ende 2017 ist das marode Haus mit Bauzäunen abgesichert.

Schkölen. Das Gebäude in der Burgstraße 7 wird seit fast drei Jahren durch Bauzäune abgesperrt, weil der Dachstuhl droht einzustürzen.

Marodes Haus in Schkölen wird abgerissen

Seit fast drei Jahren ist das marode Haus in der Burgstraße 7 in Schkölen, direkt gegenüber der Wasserburg, durch Bauzäune abgesperrt. „Das Landratsamt hatte bereits Ende 2017 die Stadt Schkölen als örtlich zuständige Ordnungsbehörde aufgefordert, das Grundstück abzusperren, weil der Dachstuhl des Nebengebäudes einsturzgefährdet war und damit eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellte“, heißt es auf Nachfrage aus dem Landratsamt in Eisenberg.