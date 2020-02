Mehr Geld für OP’s an den Waldkliniken

Seit Monatsbeginn können Krankenhäuser in Thüringen eine höhe Vergütung für Operationen bei den Krankenkassen abrechnen. Die Erhöhung des sogenannten Landesbasisfallwertes „bedeutet für uns natürlich eine prozentuale Steigerung der Erlöse bei den notwendigen stationären Behandlungen“, heißt es auf Nachfrage aus den Waldkliniken Eisenberg.

Die Vergütung für einzelne Behandlungen wie Hüftoperationen oder auch Blinddarmentfernungen hat sich für die Thüringer Kliniken in diesem Jahr auf 3.663,17 Euro erhöht. Das entspricht einer prozentualen Steigerung von 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf den Thüringer Basisfallwert für das Jahr 2020 haben sich die Krankenkassen mit der Landeskrankenhausgesellschaft vor wenigen Tagen geeinigt. Generell erhält somit jedes Thüringer Krankenhaus für die gleiche medizinische Behandlung den gleichen Betrag.

„Diese Erhöhung kompensiert allerdings nicht sämtliche Kostensteigerungen, die die Waldkliniken bei Personal- und Sachkosten aktuell, aber auch in der Vergangenheit zu verzeichnen hatten“, stellt die Krankenhausgesellschaft in Eisenberg fest. Bei diesen Kostenarten würden die geltenden gesetzlichen Vorschriften keine weitere Erhöhung zulassen.

Hohe Zahl an OP’s an Hüften und Knien im Deutschen Zentrum für Orthopädie

Im Deutschen Zentrum für Orthopädie an den Waldkliniken gibt eine hohe Nachfrage nach Operationen und viele Patienten, die sich aufgrund jahrzehntelanger Erfahrungen und Spezialisierungen im Krankenhaus in Eisenberg operieren lassen wollen. Im vergangenen Jahr wurden in den Waldkliniken 1327 Hüftoperationen durchgeführt und 1053 Knieoperationen.

Darüber hinaus wird in den Waldkliniken, die zugleich Grund- und Regelversorger für die Menschen im Saale-Holzland-Kreis sind, auch in anderen medizinischen Bereichen operiert. Im Vorjahr sind beispielsweise 58 Blinddarmoperationen durchgeführt worden. Zudem wurden im vergangenen Jahr 188 Hernien, also Eingeweidebrüche operativ behandelt.