Mehrere Einbrüche in Eisenberg und Klengel: Polizei sucht Zeugen

Bereits am Freitagvormittag, 8. Januar, zerkratzten Unbekannte einen Skoda Octavia in der August-Bebel-Straße in Eisenberg. Die Schäden an Motorhaube, Kotflügel und Außenspiegel summieren sich laut Polizei auf 1000 Euro.

In der Bahnhofstraße versuchten Unbekannte zwischen Donnerstag, 14. Januar, 13.30 Uhr, und Freitag, 15. Januar, 4.55 Uhr, in einen LKW der Marke Fiat einzubrechen. Die Täter wollten die Heckscheibe zerstören, dabei entstand Schaden von rund 300 Euro.

Zum wiederholten Male ist zudem zwischen Sonntag, 17. Januar, 12 Uhr und Montag, 18. Januar, 6.30 Uhr, eine Firma in der Carl-von-Ossietzky-Straße von Einbrechern aufgesucht worden. Ob etwas gestohlen wurde und ob Sachschaden entstanden ist, sei momentan nicht bekannt, so die Polizei.

In Klengel schmissen Unbekannte zwischen dem 12. und 15. Januar an einem unbewohnten Einfamilienhaus eine Fensterscheibe ein und gelangten dadurch ins Haus. Es wurden Schränke durchwühlt aber scheinbar nichts entwendet.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat im beschriebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise an die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter Telefon 036428/640.