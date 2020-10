Aufgrund der drastisch gestiegenen Zahl von Corona-Infektionen im Saale-Holzland-Kreis ist eine Reihe von Veranstaltungen vorsorglich abgesagt worden. Denn Feste und Feiern dürfen nur eingeschränkt und unter strengen Auflagen stattfinden.

Kein Teichfest in Crossen

Das für den 7. November geplante traditionelle Teichfest in Crossen wird in diesem Jahr nicht stattfinden. „In Anbetracht der Lage sehen wir uns außerstande, strenge Hygieneauflage für das Teichfest, zudem für gewöhnlich mindestens 800 Besucher kommen, umzusetzen“, sagt Crossen Bürgermeister Uwe Berndt.

Kein Richtfest in Eisenberg

Abgesagt ist auch das Richtfest am sozialen Wohnungsneubau der Arbeiterwohlfahrt (Awo) am Busplatz in Eisenberg. Wegen der aktuellen Corona-Situation im Saale-Holzland-Kreis könne das Fest nur im kleinen Kreis im Freien für die Mitarbeiter der Baufirmen und unter Beachtung der geltenden Hygieneauflage durchgeführt werden, heißt es von der Awo.

„Da wir bereits vor acht Monaten die Grundsteinlegung absagen mussten, hätten wir das Richtfest sehr gerne gefeiert“, sagt die stellvertretende Awo-Kreisgeschäftsführerin Angelika Müller. Sie hofft, dass im vierten Quartal des Jahres 2021 dann die Einweihung des Neubaus ganz groß mit Gästen gefeiert werden kann.

Keine Reformationsandacht im Bethesda

Aufgrund der Corona-Situation hat das Diakonie-Zentrum Bethesda in Eisenberg die geplante Andacht zum Reformationstag abgesagt. Das Fest am 31. Oktober am Lagerfeuer kann in diesem Jahr nicht stattfinden.

Keine Geflügelschau in Großhelmsdorf

Wegen der Corona-Situation im Saale-Holzland-Kreis hat sich der Rassegeflügelzuchtverein Großhelmsdorf dazu entschieden, die für die Zeit vom 27. bis 29. November geplante Kreisrassegeflügelausstellung in Großhelmsdorf abzusagen. Die derzeitige Pandemie-Entwicklung lasse die Durchführung dieser schon seit langem geplanten und bereits in der Vorbereitung befindlichen Schau leider nicht zu.