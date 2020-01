Meine Meinung: Besorgniserregende Nachricht

Bis vor zwei Jahren hat es aus der Gießerei in Silbitz noch immer gute Nachrichten gegeben. Investiert wurden kräftig. Der Mutterkonzern Silbitz Group stieg bei anderen bedrohten Gießereien ein. Das Sterben der Gießereien bedroht nun aber auch den Standort an der Weißen Elster im ostthüringischen Saale-Holzland-Kreis. Der erste Vorbote kam im vergangenen Jahr, als für 90 Mitarbeiter Kurzarbeit angekündigt wurde.

Nein, sterben will der über 120 Jahre lang existierende Standort in Silbitz nicht. Aber – so sieht es die Chefetage - er soll für die Zukunft neu aufgestellt werden. Für eine Zukunft, in der es schon jetzt weniger Abnehmer von Gussteilen aus Eisen und Stahl braucht. Für einen Teil der Belegschaft soll diese Ausrichtung auf die Zukunft einer althergebrachten Branche den Verlust der Arbeitsplätze mit sich bringen. Wieviele Mitarbeiter gehen sollen, ist noch nicht gesagt. Doch sorgt sich wohl jeder, der bislang stolz gewesen ist, in einem Unternehmen mit Tradition mitzuarbeiten, jetzt um die Zukunft. Um die eigene und die seines Arbeitsplatzes. Für die anstehenden Verhandlungen der Belegschaftsvertretung um die Arbeitsplätze kann man deshalb nur hoffen.