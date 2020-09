Meine Meinung: Chance für Eisenberger Brache

Eisenberg kann nur gewinnen, wenn der Kreis ein zentrales Behördenhaus in der Kreisstadt bauen sollte. Eine Option für den künftigen Standort ist die Brache, auf der bis vor einem Vierteljahrhundert die EWU Wurst und Fleischwaren produziert hat, ehe sie nach Serba ausgewandert ist. Nachdem das Jobcenter als ein Nachnutzer vor wenigen Jahren in den von der Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft errichteten Neubau gezogen ist, werden Ideen geschmiedet, was aus dem alten Industrieareal werden könnte. Wohnen, Gewerbe und Verwaltung heißen die Grundideen. Seit längerem werden dazu Gespräch geführt zwischen LEG, Landratsamt und Kreisstadt. Zu Beginn dieses Jahres hat sich die LEG in Stellung gebracht, damit das gesamte Quartier in der Carl-von Ossietzky-Straße in das Bund-Länder-Förderprogramm zum Stadtumbau aufgenommen wird. Ob aber ein neues Behördenhaus des Kreises dort seinen Platz finden wird, ist bis dato offen. Zunächst muss eine öffentliche Ausschreibung des Kreises für sein Bauvorhaben auf den Tisch und – je nach den Angeboten – eine Entscheidung fallen. Gut möglich also, dass der Standort auch ein anderer werden könnte. Denn Brachen gibt es in Eisenberg reichlich. Wo auch immer – dem Stadtumbau in der Kreisstadt kann ein Neubau des Kreises nur guttun.