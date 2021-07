Meine Meinung: Mitgefühl allenthalben

Martin Schöne über die Wirkung von Katastrophen

Dieses Wochenende im Saale-Holzland-Kreis stand im Zeichen des Mitgefühls. Sei es die Eisenberger Spendenaktion oder die Skulpturenversteigerung der Kettensägenkünstler in Rauschwitz. Stets wurde zum Spenden aufgerufen oder ein Teil von Veranstaltungseinnahmen für den guten Zweck eingeplant.

Dass überrascht angesichts der erschreckenden Ereignisse in den Flutgebieten nicht. Die heutigen Kommunikationsmittel lassen das Geschehen sehr nah auch an Unbeteiligte heranrücken. Die fast greifbar anmutende Not der Menschen löst bei vielen von uns das Bedürfnis zu helfen aus. Da kommt das Mitgefühl ins Spiel. Es handelt sich dabei um eine grundlegende menschliche Qualität, die aber nicht allen zu eigen ist.

Laut der Webseite des Magazins „Psychologie heute“ stärkt es nicht nur das soziale Miteinander, wenn man mit anderen empfindet, sondern auch die eigene seelische Gesundheit. Dazu wird die buddhistische Lehrerin Pema Chödrön zitiert: „Mitgefühl wird dann real, wenn wir uns unseres gemeinsamen Menschseins bewusstwerden.“