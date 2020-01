Meine Meinung: Mühevoller Start

Den Normalbürger dürfte es eigentlich nicht tangieren, wer zuständig ist für den Bach in seinem Ort. Hauptsache das Wasser ist sauber und kann ungehindert fließen und die Ufer sind aufgeräumt und bieten Schutz vor Hochwassern. Was aber, wenn das nicht funktioniert? Bisher ist die Kommune für Gewässer zweiter Ordnung zuständig gewesen, so auch beim Hainspitzer See. Nun sind es die mit dem neuen Thüringer Wassergesetz beschlossenen Gewässerunterhaltsverbände. Die Zahl ist groß. Allein im Saale-Holzland-Kreis sind vier Verbände zuständig und nicht wenige Kommunen sind – weil sie Bäche in Richtung Weiße Elster und in Richtung Saale haben – in mehr als einem Verband vertreten. Für den Außenstehenden ist das verwirrend. Und vor allem schwierig, den richtigen Ansprechpartner zu finden, wenn Müll und Totholz vor einem Brückendurchlass zu beseitigen sind. Im Zweifelsfalle landet das Problem dann doch zunächst bei der Gemeinde. Und die Gewässerunterhaltsverbände selbst sind erst dabei, sich aufzubauen und ihren Bestand zu analysieren. Von vorausschauender Arbeit kann längst noch keine Rede sein. Geschweige denn von großen Plänen für die Zukunft beispielsweise für das geschützte Tourismus-Kleinod Hainspitzer See.