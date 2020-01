Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Nicht der Weisheit letzter Schluss

Damit Eltern verstehen, warum sie welche Beitragshöhe für die Betreuung ihrer Kinder in Kindergärten zu bezahlen haben, müssten sie am besten ein Betriebswirtschaftsstudium absolvieren. Die Rechnerei der Zahlen, die die Kommunen, das Land und oftmals ein freier Träger zu verantworten haben, ist kompliziert. Zwar hat der freie Träger Arbeiterwohlfahrt den Eltern und Gemeinderäten in Hainspitz – wie auch anderswo – versucht das Zahlenwerk plausibel zu machen. Die Missstimmung darüber, dass sie künftig tiefer in die Tasche greifen müssen, bleibt jedoch bei den Eltern. Bei aller Erleichterung mit einem zweiten beitragsfreien Kita-Jahr. Und bei allem Verständnis dafür, dass Kindergärtnerinnen ordentlich bezahlt werden müssen und zusätzliche Fachkräfte für die Kinderbetreuung nötig sind. Das warf zugleich die Frage auf: Werden sich zusätzliche Kindergärtnerinnen finden, wenn pädagogische Fachkräfte knapp sind und die Bedingungen für die Ausbildung nicht die besten? Aus Sicht von freien Trägern, Gemeinden und auch Eltern sind die Neuerungen im Thüringer Kita-Gesetz deshalb nicht der Weisheit letzter Schluss. Doch der Druck von unten auf die Landespolitik, bessere Ausbildungsbedingungen für Kindergärtnerinnen zu schaffen, der bleibt bislang aus.