Meine Meinung: Schön, euch zu sehen

Ulrike Demuth über die Ehrung ehrenamtlichen Engagements im Saale-Holzland.

Es ist beeindruckend, wenn man einmal Menschen zusammen sieht, die sich neben ihrer Arbeit engagieren. Sonst nimmt man sie ja eher einzeln wahr, wenn sie in ihren Vereinen, als Einzelperson oder in kleinen Gruppen tätig sind, und das allein ist oft schon bemerkenswert. Aber mehrere engagierte Personen auf einem Bild, das lässt einen ganzen Landkreis leuchten: Überall sind sie unterwegs, fischen stundenlang Müll aus dem Fluss, bringen alte Menschen zum Arzt oder zum Einkauf, organisieren bunte Stadtfeste oder kümmern sich in mühseliger bürokratischer Arbeit um den Erhalt einer kleinen, aber trotzdem wertvollen Orgel oder trainieren jede Woche nach der Arbeit mehrere Stunden lang Kinder und Jugendliche im Sport.

Was wäre, wenn sie nicht da wären? Wäre die Saale dann schon ein einziger Müllfluss? Würden die Kinder und Jugendlichen in Stadtroda in ihrer Freizeit nur fernsehen? Wären Alfred Brehm und sein wunderbares Tierbuch längst vergessen? Sicher ist das nicht, aber vorstellbar. Daher sei es all diesen engagierten Personen von Herzen gegönnt, dass sie durch ihre Auszeichnung durch den Landrat einmal sichtbar werden.