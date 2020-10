Meine Meinung: Strenger als das Land

Hat der Saale-Holzland-Kreis 35 Corona-Infizierte gerechnet auf 100.000 Einwohner seit sieben Tagen oder nicht? Fast eine Woche hat das Zahlenspiel um den kritischen Grenzwert angedauert. Je nachdem, wann positive Testergebnisse festgestellt, gemeldet und öffentlich gemacht wurden, pendelte die Zahl mal drüber, mal kurz darunter.

Dass sie nach dem Wochenende kurzzeitig sank, ließ sich an einem Finger ausrechnen, wenn man die Statistiken lang genug verfolgt und weiß, dass übers Wochenende nicht mit Hochdruck in Ämtern und in den Analyse-Laboren gearbeitet wird. Mancher Kreisbewohner hat nach einem Test am Freitag voller Bangen am Montag noch immer gewartet, weil das Resultat nicht bis Mittag um 12 Uhr vorlag.

Jetzt liegt die Infektionszahl so deutlich über der 35 und schon nicht mehr weit von der 50er-Marke, dass das Zahlenspiel für das Saale-Holzland ein Ende hat. Wenngleich ein unschönes.

Mit der regionalen Verfügung, die am Freitag in Kraft treten wird, gelten im Saale-Holzland schärfere Regeln als für Thüringen allgemein. Jetzt ist es an den Menschen im Kreis, sich daran zu halten, damit die Situation unter Kontrolle bleibt. Damit Schulen und Kitas offen bleiben und der Alltag trotz Einschränkungen gelebt werden kann. Einen totalen lokalen Lockdown nach Berchtesgadener Art kann das Saale-Holzland nicht gebrauchen.

Corona-Regeln im Saale-Holzland werden verschärft

Diese Corona-Regeln gelten ab Freitag im Saale-Holzland